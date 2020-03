Jon Bon Jovi compone con sus fans una canción sobre el coronavirus

Foto: Referencia.

Jon Bon Jovi ha puesto en marcha una idea consistente en componer una canción junto a sus fans. Lleva por título "Do what you can" y pretende reunir la gente en estos tiempos inciertos de coronavirus.

El músico lo cuenta en un vídeo en el que explica que ya ha escrito la primera estrofa y el estribillo, y el que toca después los acordes a la guitarra para que cada cual pueda cantar su propia letra.

"Cuéntenme lo que están pasando. Cuéntenme cómo se sienten, si están heridos. Hablen de esa graduación de instituto que va a ser cancelada, del bebé que viene en camino, de los cheques que estáis perdiendo, hablen de estar asustados mirando por la ventana y pregúntense qué hacer. Recuerden que pasaremos por esto", plantea.

Canta Jon la estrofa ya escrita: "Small towns are rolling up their sidewalks/One last paycheck coming through. When you can't do what you do/You do what you can/This ain't my prayer/It's just a thought I'm wanting to send/Round here we bend but don't break/Down here we all understand/When you can't do what you do/You do what you can".

El coronavirus afecta muy directamente a Bon Jovi, pues el teclista del grupo, David Bryan, ha confirmado que ha dado positivo en las últimas horas.