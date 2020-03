En plena transmisión, Residente no supo quién era Tini Stoessel

Foto: Referencia.

En medio de la crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, René Pérez, más conocido como Residente, decidió realizar una transmisión en vivo desde sus redes sociales para llevar un mensaje de conciencia a sus seguidores.

Mientras, desde su cuenta de Instagram, René iba leyendo los comentarios de los usuarios, Tini Stoessel se unió al video en plena transmisión. Sin embargo, para sorpresa de todos, el exlíder de Calle 13 no la reconoció.

Al principio, todos creían que ambos artistas cantarían juntos, pero la pareja de Sebastián Yatra se presentó. “Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no sé si me conoces, pero vivo en Argentina y sos un crack”, dijo al inicio. “Fue muy ‘cool’ la última canción que lanzaste [en alusión a 'René']. La escuché mucho. Felicitaciones”, señaló después.

Contento por este saludo, el cantante puertorriqueño preguntó: “¿Tu nombre es Tini?” y la argentina respondió: “sí, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina”. Después, el intérprete de “Atrévete” le preguntó si también cantaba y cuál era el género que le gustaba. Tini solo atinó a contestar: “Un poco de todo”.

Entonces, el popular Residente aprovechó en enviar un mensaje a favor de la cuarentena y lo importante que resulta esta medida de contención para combatir el nuevo coronavirus. “Esto es muy importante, quédense en sus casas, porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez”, indicó.

A estas palabras, le siguieron las de Tini, quien respaldó la posición de René. Acto seguido, ella se despidió del video, dando por finalizada la comunicación entre los dos.

Como se recuerda, recientemente, la artista argentina estuvo de gira por Europa con su tour “Quiero volver”. Sin embargo, debió cancelar el resto de su gira tras pisar suelo italiano debido al avance del COVID-19.