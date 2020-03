Tecladista de Bon Jovi da positivo con coronavirus

Foto: Referencia.

El tecladista del grupo Bon Jovi reveló que dio positivo al nuevo coronavirus COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, el miembro fundador de la banda de rock lo informó a sus seguidores para también darles un mensaje sobre la pandemia: la cuarentena es necesaria e importante.

En la misiva, el rockero David Bryan puso de manifiesto que estuvo enfermo durante una semana, pero se recupera gradual y satisfactoriamente.

Ante la sorpresiva noticia, el galardonado compositor de varios musicales de Broadway, publicó un mensaje.

“Hoy recibí mis resultados y obtuve un resultado positivo para el coronavirus. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no tengas miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayudaos unos a otros. Esto terminará pronto … con la ayuda de todos los estadounidenses!”

Como era de esperarse, los fans le enviaron mensajes de apoyo y miles de likes.

Bon Jovi tenía programado el lanzamiento de su nuevo álbum, “2020”, el 15 de mayo. Asimismo, la banda había anunciado el “Bon Jovi 2020 Tour” solo para EE. UU. Sin embargo, no podrá hacerlo hasta que el presidente de los Estados Unidos (USA) de luz verde a toda actividad de entretenimiento a causa del Coronavirus.