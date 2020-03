Julieta Venegas y su canción feminista en los Spotify Awards

Foto: Referencia.

Un contundente mensaje feminista protagonizó la primera edición de los Spotify Awards en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Primeramente, la artista chilena Ana Tijoux compartió un pequeño discurso sobre el tema.

"Llevamos dentro miles de ministerios y una política que nos han tratado de quitar por tanto tiempo el nombre de iglesias y el nombre de estados. No nacimos feministas, nos hicimos feministas, como lucha de violencia histórica ejercida hacia nuestras cuerpos", mencionó.

Uno de los grandes momentos en los #SpotifyAwards en compañía de mujeres increíbles. pic.twitter.com/cOU0wdpKhQ — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) March 6, 2020

"Hoy, en nombre de todas nuestras muertas, hermanas, amigas, hijas, compañeras, madres y abuelas, nos toca la tarea imperante de organizarnos, unirnos, pensarnos en otro feminismo de clase y popular que abra las grandes alamedas del pensar, tejer nuestras voces en una sola voz álgida que cruce océanos, pampas y selvas para que nunca más se nos asesine, se nos viole, para que ni una menos, vivas nos queremos. Por Berta Cáceres, por Michel Franco, por Macarena Valdés, por Ingrid, María y Fátima quisiera un fuerte y tremendo aplauso", finalizó.

Posrteriormente, 10 compositoras y artistas acompañaron a Julieta Venegas para entonar un himno feminista "Tus viejas maneras derrumbamos ya", mismo que destaca entre su letra que "las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Las muertas no vendrán, no volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya".