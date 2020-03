Karol G: Integrarme al mundo de la música “sí fue difícil”

Foto: Referencia.

Desde hace más de una década, Karol G ha luchado por encontrar un lugar dentro de la música, pero no sólo en la industria, sino dentro del género urbano que hasta hace poco había estado dominado por hombres que comenzaron a expandirlo por el mundo.

Sin embargo, la generación de la colombiana, en la cual también destacan Natti Natasha y Becky G, ha sido la que ha cambiado su mentalidad, ha luchado por un espacio y ha logrado abrir la puerta a las mujeres que quieren dedicarse a este negocio.

"No nos cuesta un poquito más, costó un montón más porque si tú piensas en el primer referente en la música urbana fue Ivy Queen hace muchísimos años y después hubo un bache de varios años donde no hubo nadie".

"Cuando empecé en la música urbana estaba convencida de que como no había nadie iba a ser súper fácil y luego entendí por qué no había nadie... porque no había la oportunidad, porque nadie quería escuchar, porque simplemente el hecho de ser esto (mujer) ya tenía la puerta cerrada, entonces sí fue muy difícil, pero ahí tengo que darle todo el crédito a mi papá, que siempre me metió en la cabeza que todo lo que te cuesta se te regresa, si te cuesta 10 veces se te regresa 10 veces, yo nunca perdí la esperanza, siempre estuve ahí".

"Con las mujeres lo que pasó, cuando explotó todo esto hace como dos años que estaba Natti, Becky, yo y un montón más, me di cuenta de la historia de muchas que venían hace 10 años atrás también, y en mi cabeza tengo un mapa de que todas veníamos abriendo un camino hasta que nos juntamos y tumbamos esa puerta y ya llegó un momento de oportunidades, para todas en general".

"Si bien los hombres siempre han tenido buenas oportunidades, pienso que las mujeres, en este momento también, siento que la gente ya nos quiere escuchar, que tenemos las puertas abiertas”, compartió la originaria de Medellín, Colombia.

Parte de este avance en la industria no sólo se debe a los movimientos sociales que han ocurrido en diferentes momentos, sino también al cambio de mentalidad de las mujeres ya que, considera la cantante, es verse y asumirse en una igualdad dentro de este negocio... tal y como se lo aconsejó su amigo J Balvin hace algunos años.

"Un día J Balvin me dijo ‘déjese de ver como una mujer, usted es una cantante, trabaje que algún día la gente la va a dejar de ver como sólo eso y la va a ver como la artista, la cantante’ y eso es lo que yo le pido a la gente cuando escucha de lo que yo puedo hablar, ese cambio que queremos tenemos que buscarlo en nosotras mismas y creer que podemos".

"Esa marcha que van a hacer (en México) me fascinó porque no sólo es la marcha, sino también el hecho de que al día siguiente no vamos a ir para que se vea qué es un día sin nosotras, eso está súper brutal”, puntualizó.

Si bien la trayectoria de Karol G podría contarse como una de ésas que se convierten en una historia de éxito, ella sabe que aún hay mucho que hacer y decir para que la situación entre hombres y mujeres se empareje, para que deje de existir esa constante violencia y la forma de hacerlo es levantar la voz y crear conciencia de lo que sucede.

"Hay países donde el feminicidio es muy fuerte, aquí (México) los números son exagerados y de cierta manera uno entiende que hace falta concientización, que yo esté contando una historia de éxito podría parecer que eso ya no existe, pero no, hay momentos en los que todavía te pisotean, no te dan esos derechos".

"Estoy de acuerdo con esas marchas, a mí me gusta y siento que cuando la gente se une es la única manera de hacerse escuchar, cuando todas las voces se vuelven una es la única forma de hacerse escuchar y desde este lado de mi carrera puedo decir que cuando una mujer se encuentra dentro y saca esas ganas de hacer las cosas desde dentro, la evolución llega y tiene que venir de todas partes para que el día de mañana podamos decir que esas cosas sucedieron hace mucho tiempo”, recalcó la cantante, quien ha trabajado junto a J Balvin, Maluma, Ozuna y Nicky Jam".