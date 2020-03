Drake estrena dos nuevas canciones: "When To Say When" y "Chicago Freestyle"

Foto: Referencia.

El cantante Drake ha impactado con el estreno de dos nuevas canciones este fin de semana tituladas When to Say When y Chicago Freestyle.

Drake ha dado una gran sorpresa a sus fans esta mañana, ya que ha lanzado dos nuevas canciones que ya son la sensación del momento y que ha despertado el furor de sus más fieles fanáticos.

Resulta que el cantante y rapero canadiense lanzó dos nuevas canciones tituladas "When To Say When" y "Chicago Freestyle" con las que está siendo lo más comentado de las redes sociales.

Tal parece que el cantante en lugar de lanzar un video musical para cada canción, Drake fusionó ambas pistas en un video dirigido por el director de fotografía Theo Skudra, pero las canciones no fueron una sorpresa total, ya que con anterioridad había mencionado que las estrenaría, aunque no dijo cuándo.

El doble lanzamiento del rapero canadiense incluye samples del Song Cry de Jay-Z y ha llegado a nosotros acompañado de un videoclip donde podemos ver a Drake en varias localizaciones de Brooklyn, Nueva York.

Las novedades de las canciones de Drake

"Los que más nos conectamos son aquellos en los que solo estoy dando esas conversaciones de la vida como ['When To Say When]'", dijo Drake sobre la canción, pues además dijo que lo compartió con los entrevistadores solo para mostrarles que todavía puedo rapear.

Entre otras cosas en la canción, Drake habla de la madre de su hijo, Adonis, y menciona sus muchos discos de Billboard y las victorias que trajo a Toronto; además el video luego se fusiona con "Chicago Freestyle", que muestra a Drake conduciendo y descansando en su ciudad natal, Toronto, antes de llenar una caja fuerte con montones de dinero.

En la segunda canción, habla sobre las lecciones que aprendió y los errores que cometió en relaciones anteriores con mujeres que ya no puede alcanzar.