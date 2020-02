Álbum “Map of the Soul: 7” de BTS no es los que se esperaba

Foto: Referencia.

Deja de frotarte los ojos porque es una realidad. El nuevo álbum de BTS ya está aquí, y con él ha aterrizado un repertorio musical apto para todos los gustos.

Hasta para aquellos que solo se quedaron en Boy With Luv con Halsey no se atrevieron a conocer el resto de los sonidos del grupo.

Nosotros no hemos podido evitarlo, y horas después de su lanzamiento, cogimos nuestros auriculares para adentrarnos en esta escucha que pronto se convirtió en una experiencia idílica. Sí, como si nos adentrásemos en el mismísimo Parque de Disneyland, solo que aquí no nos recibieron ni Michey Mouse ni un elenco infinito de princesas.

Nos encontramos con las voces de Jin, Jimin, V, Jungkook, Suga, J-Hope y RM que convirtieron la escucha de los sonidos de su nueva era una vivencia que poco tiene que envidiar a la de la visita a la casa del ratón más popular. Y claro, resultó que Map Of The Soul: 7 no es como esperábamos, sino aún mejor.

Ellos son siete, y todos y cada uno de ellos aporta un valor significativo a este proyecto. Prescindir de uno es como si decides eliminar una de tus canciones favoritas de tu playlist. Ya no es tan perfecta, ni tan favorita.

BTS continúa inundando nuestras playlists de bonitas y profundas letras que describen algunas de nuestras propias experiencias. Y es que, como mencionamos anteriormente, si en Persona hablaban del amor hacia sus fans, la introspección que cantan en este nuevo álbum tiene que ver también con los distintos tipos de amor:

El amor hacia la amistad y, por supuesto, el amor hacia uno mismo. Esa preocupación que sentimos por encontrar nuestro bienestar personal es algo que también vemos reflejados en los temas mencionados anteriormente.

Los sonidos que Map Of The Soul: 7 trae llegan cargados de innovación y de una intención clara de conservar su sello personal pero, a su vez, adaptarse a los ritmos más internacionales.

Prueba de ello son las colaboraciones que completan su repertorio. Aunque ya escuchamos el hit que nos trajeron con Halsey, la novedad con Sia aporta una clara visión de continuar expandiendo su música por todo el planeta.