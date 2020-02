Bon Jovi lanza "Limitless", primer single de su nuevo álbum

Foto: Referencia.

Cuatro años después de su última entrega, Bon Jovi regresa oficialmente con el primer single del que será su decimoquinto álbum.

El tema lleva por título 'Limitless' y sirve como adelanto del disco, titulado sencillamente 'Bon Jovi 2020' y que llegará el 15 de mayo.

'Bon Jovi 2020' incluirá también 'Unbroken', tema principal del documental 'To be of service' estrenado el pasado otoño.

Para promocionar el álbum, la banda arrancará el 10 de junio una gira norteamericana con Bryan Adams como invitado especial.

Fechas de la gira

10 de junio de 2020-Tacoma, WA11 de junio de 2020-Portland, OR13 de

junio de 2020-Sacramento, CA16 de junio de 2020-San José, CA18 de

junio de 2020-Los Ángeles, CA20 de junio de 2020-Las Vegas, NV23 de

junio de 2020-San Antonio, TX25 de junio de 2020-Dallas, TX26 de

junio de 2020-Tulsa, OK10 de julio de 2020-Toronto, ON14 de julio de

2020-Newark, NJ16 de julio de 2020-Boston, MA19 de julio de

2020-Detroit, MI21 de julio de 2020-Chicago, IL23 de julio de

2020-St. Luis, MO25 de julio de 2020-Washington, DC27 de julio de

2020-Nueva York, NY28 de julio de 2020-Nueva York, NY

Te puede interesar: Aquí la lista de nominados a los Spotify Awards

Bon Jovi es una banda de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos, por su líder y vocalista Jon Bon Jovi. La formación actual la completan el teclista David Bryan, el batería Tico Torres, el bajista Hugh McDonald y el guitarrista Phil X.

Bon Jovi ha participado en varios festivales importantes como el Monsters of Rock, el Rock in Rio y algunos de carácter benéfico como el Live 8, el Live Earth o el Moscow Music Peace Festival.

También ha actuado en recintos de renombre mundial, como el antiguo Estadio de Wembley, Hyde Park, Donington Park, Central Park y el Madison Square Garden.