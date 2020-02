Rapero Pop Smoke es asesinado a tiros en su casa

Foto: Referencia.

Pop Smoke , un rapero prometedor, fue asesinado a tiros el miércoles por la mañana en lo que parece ser un robo de invasión de la casa ... TMZ se enteró.

El rapero estaba en una casa en Hollywood Hills alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando dos hombres con sudaderas y máscaras irrumpieron en una casa ... esto de acuerdo con fuentes policiales. Se nos dice que los 2 hombres dispararon múltiples tiros, golpeando e hiriendo críticamente a Pop Smoke. Los hombres fueron vistos huyendo a pie.

Pop Smoke fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, donde fue declarado muerto.

Los sospechosos no han sido capturados y, hasta donde sabemos, no han sido identificados. No está claro si Pop Smoke conocía a los tiradores. Un hombre fue esposado pero la policía determinó que no estaba involucrado y fue liberado.

Pop Smoke lanzó un álbum en julio y una de las canciones, "Welcome to the Party", explotó ... fue considerada por muchos como la canción del verano. Nicki Minaj hizo un remix de la canción unos meses después. También hizo una canción, "Gatti", con Travis Scott .

Obtuvimos a Pop Smoke en LAX en julio, y nos contó sobre un sueño de aro que se hizo realidad.

Pop Smoke tenía 20 años.

Bashar Barakah Jackson, conocido profesionalmente como Pop Smoke, es un rapero y compositor estadounidense. Está firmado con Victor Victor Worldwide y Republic Records.

En abril de 2019, lanzó la canción "Welcome to the Party", el sencillo principal de su mixtape debut Meet the Woo, que fue lanzado en julio de 2019.