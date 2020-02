Feid y Manuel Turizo lanzan “BORRAXXA” y definirá la temporada del verano

Foto: Referencia.

El artista colombiano del momento y con mayor crecimiento en el último año, Feid, estrena una nueva colaboración junto a Manuel Turizo con el tema que definirá el verano.

Su nuevo sencillo y video “BORRAXXA”, bajo el sello de In-Tu Línea, junto a su paisano ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

“BORRAXXA”, fue compuesto por Feid, Manuel Turizo y SKY, quien también estuvo a cargo de la producción.

El tema se caracteriza por tener sonidos frescos para disfrutar en una fiesta y bailar de principio a fin. Feid le canta a esa mujer pasada de copas que llama a decir lo que realmente siente, de ahí surge el nombre del sencillo.

“BORRAXXA me encanta, siento que no tiene límites, que le va a llegar a muchas personas. Como siempre trato de buscar una situación en particular y poner la música en un momento en especial y yo sé que todos hemos recibido esa llamada de alguien que está borracha o borracho para decir mil cosas”, dijo Feid sobre el tema.

Sobre la colaboración con Manuel Turizo, Feid apuntó que “Manuel la rompió, era un junte que tenía en mi mente desde hace mucho”.

Mientras que Turizo dijo sentirse “Emocionado de este lanzamiento y más que sea con el parcero Feid, colombiano, demostrando que Colombia tiene mucho arte para exportar al mundo y para proponer a la música latina, que venimos trabajando para alegrar el mundo con música”. Además, expresó que disfrutó mucho haciendo el tema, “Es una canción que me inspira alegría, bailar, disfrutar y eso es lo que esperamos con esta canción, que le inspire y le haga sentir lo mismo a la gente”.

Por otra parte, el video oficial se filmó en la ciudad de Miami y estuvo bajo la dirección de UNENANO para Wildhouse Pictures.

En la producción audiovisual se plasmó el flow que hay en la canción a través de la energía tanto de Feid como de Manuel Turizo. Es un video divertido y colorido que muestra a una chica coquetear luego de haberse tomado unas copas.