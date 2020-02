Sam Smith estrena nuevo sencillo "To Die For"

Foto: Referencia.

El nuevo single ve a Smith una vez más formar equipo con su amigo y colaborador Jimmy Napes y el famoso dúo de producción Stargate, para esta relajante y sincera balada.

Abriendo con una muestra de la película de culto de 2001 "Donnie Darko", el nuevo sencillo ve a Smith desacelerar el ritmo con cuerdas altísimas y un piano suave, mientras sus voces familiares flotan sin esfuerzo declarando: "Solo quiero que alguien muera".

Hablando sobre el nuevo sencillo, Sam Smith explica: "Lanzar esta canción será una locura, siento que es de una de las partes más profundas de mí. Escribí esto con Jimmy Napes y Stargate en Los Ángeles durante un tiempo de autodescubrimiento y desamor. Esto es para todos los corazones solitarios en otro Día de San Valentín xx".

El anuncio del nuevo sencillo y álbum viene de los últimos lanzamientos "How Do You Sleep", su versión del clásico disco de Donna Summer "I Feel Love" y el lanzamiento conjunto de Sam con Normani "Dancing with a Stranger" que acumuló más de más de 10 millones de copias, más de 2 billoness de transmisiones, convirtiéndose en el número 1 de la emisión en los EE. UU.

El álbum más reciente de Sam "The Thrill of it All" fue lanzado en 2017, que incluye "Too Good At Goodbyes", que recientemente se convirtió en la segunda canción de Sam en recibir más de mil millones de transmisiones en Spotify, después de "Stay With Me".

En los últimos años, Smith alcanzó los 10 millones de suscriptores de YouTube, uno de los pocos artistas del Reino Unido que logró este galardón. Durante su carrera, Sam ha vendido más de 25 millones de álbumes en todo el mundo y ha conseguido hasta la fecha siete discos No. 1 del Reino Unido, incluido "Writing’s On The Wall", el primer tema de Bond en alcanzar el puesto, obteniendo un récord mundial Guinness.

Además, también han recibido cuatro Premios Grammy, tres BRIT y un Premio de la Academia y un Globo de Oro a la Mejor Canción Original (Writing’s On The Wall).