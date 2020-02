Estas son las canciones románticas más escuchadas en Spotify

Foto: Referencia.

En caso de que quieras llevar más allá tu relación y dejar un sin fin de recuerdos, no lo dudes más, la música es tu mejor opción.

Y es que cada vez que se escucha una tonada de una melodía son infinitos los recuerdos que pueden llegar a la mente, pero ¿cómo encontramos la canción de amor perfecta o más escuchada en Spotify? Por los streams, por supuesto, estos son los datos que muestran la popularidad entre los usuarios que aman esta canción.

La música es el mejor regalo romántico en el Día de San Valentín, ya que los usuarios que eligen compartir sus playlists en Spotify del Día de San Valentín con su persona especial, tienen recuerdos muy especiales toda su vida, con la ventaja que los puedes escuchar una y otra vez, sin parar.

Si necesitas inspiración sobre qué agregar a tu playlist romántica, no busques más: aquí está el catálogo de Legend en Spotify. También, echa un vistazo a Love Pop, la lista de canciones de amor más seguida de Spotify.

Por lo pronto te dejamos las canciones que más aparecieron en playlists durante el Día de San Valentín globalmente:

“All of Me” - John Legend

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Bruno Mars - Just The Way You Are

Whitney Houston - I Will Always Love You

Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

The Temptations - My Girl

Adele - Make You Feel My Love

Ed Sheeran - Perfect

Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing

Jason Mraz - I'm Yours