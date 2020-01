Justin Bieber lanza "Get Me" y da nombre a su nuevo álbum

Foto: Referencia.

Justin Bieber vuelve a sonreír. 2020 promete ser un año muy especial para el canadiense, que acaba de estrenar Seasons, el documental producido por Youtube Originals que repasa tanto elementos de su carrera musical como escenas dentro de su ámbito privado, incluyendo a su mujer, la modelo Hailey Bieber.

El cantante de Sorry ha celebrado el lanzamiento de este nuevo proyecto con una premiere en Los Ángeles en la que ha estado acompañado por sus seres queridos, destacando la presencia de Hailey, quien no se separó de su chico en esta noche tan especial y en la que ambos se mostraron más enamorados que nunca.

Después de saludar a los cientos de fans que se agolpaban en los alrededores del edificio, Justin irrumpió en el evento de la mano de Hailey. Entre ellos, se sucedieron los abrazos, gestos de complicidad y besos, muchos besos.

El famoso cantante canadiense, Justin Bieber, hace menos de 24 horas estrenó el primer episodio de Justin Bieber: The Season y ya ha vuelto a revolucionar redes al lanzar Get Me, nuevo tema de su álbum, el cual nombró 'Changes'.

Cabe recordar que hasta el momento el nombre de la nueva producción de Justin no tenía nombre y lo reveló junto a una serie de fecha para la gira que iniciara en mayo del 2020 en Seattle.

De igual manera en sus historias compartió que también ya ha lanzado el segundo tema de 'Changes', el cual es un dueto con la cantante contemporanea, Kehlani, el cual parece estar dedicado a su esposa Hailey Bieber por sus estrofas románticas.