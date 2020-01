Escuchá "Basta Ya de Palabras", nueva rola electro de Revuelta Sonora

Foto: TN8

Bikentios Chávez, mejor conocido como Revuelta Sonora en el mundo artístico, está de vuelta con una nueva rola titulada "Basta Ya de Palabras".

La inmortal frase de Fidel Castro, ícono de la lucha revolucionaria en Cuba y América Latina, forman la base de este tema con un gran peso electrónico, al emplear muchos sonidos producidos en estudio con la habilidad innata que tiene Chávez para crear armonías únicas y muy bailables.

Este artista nicaragüense que siempre ha tenido muy claras sus convicciones, explicó el uso de las palabras de Fidel Castro para esta canción, mismas que se escucharon en la sede de la ONU en 1979.

Te interesa: Nine Inch Nails y Depeche Mode ingresan al Salón de la Fama

"En ese discurso él expresa una realidad aún latente en muchos pueblos del mundo. Creo que actualmente se siguen cometiendo injusticias contra 'países no alineados' a los gobiernos de los países poderosos. Además porque siempre he considerado a Fidel como una inspiración para ser mejor persona, y para cambiar el mundo desde mi trinchera, que es la música. Pues él demostró en vida que sí se puede lograr un mundo mejor. Por cierto, ese discurso me gusta escucharlo de vez en cuando, como si se tratara de una canción, pues son palabras muy poderosas", comenta Bikentios.

En este tema Revuelta Sonora muestra que tiene intacto ese feeling adecuado para dar forma a esa artesanía musical tan característica, con samples que son usados con el cuidado justo para que el ritmo funcione como una maquinaria bien aceitada, con cada pieza jugando su papel exacto.

De eso también ahonda más el músico. "Me he dejado influenciar por los sonidos electrónicos, ya que últimamente he consumido mucha música techno y estilos similares. No grabé baterías acústicas ni guitarras eléctricas, el único sonido orgánico es la voz. Intenté lograr un sonido más de club o de baile", relata.

Nuevo disco en camino

Así mismo el artista expresó que espera terminar un nuevo disco en este 2020, el cual llevará de nombre Revoluciones Por Minuto (RPM), con ello estaría haciendo el esfuerzo para hacer conciertos en Nicaragua a mediados o finales de año.

El motor de energía inagotable que representa Revuelta Sonora continúa en funcionamiento. Bikentios comentó que en sus planes además de terminar de grabar ese nuevo álbum, estará realizando conciertos en Catalunya, donde actualmente habita, así como también trabaja en la edición del videoclip para una de sus rolas más recientes: "Estás o no estás".

La inspiración y la dedicación a la música resuena muy fuerte en Bikentios, y estaremos esperando más de lo que produce en los próximos meses. Por ahora, te dejamos acá la canción que ya está disponible en Spotify.