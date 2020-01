Eminem sorprende al homenajear a estrella del rock de los años 70

Foto: RT

El rapero estadounidense Eminem acaba de lanzar en plataformas digitales su último disco, 'Music To Be Murdered By' (Música para ser asesinado, en inglés), en el que incluyó para sorpresa de muchos una versión propia de un tema de Pescado Rabioso, una mítica banda de rock argentina liderada por Luis Alberto Spinetta.

La pista 12 del álbum lleva por título Stepdad (padrastro), y aunque su letra es muy diferente a la canción original del grupo argentino, fue grabada sobre la base de Ámame Peteribí, incluida en el disco doble Pescado Rabioso 2, editado en 1973.

"Amame peteribí, ama siempre/Amame peteribí, ama siempre", dice la voz de Spinetta en su versión original. Eminem, también conocido como Slim Shady, la modifica con su estilo irreverente y provocador: "I, I hate, my, my stepdad" (Yo odio a mi padrastro).

La novedad fue muy comentada en Argentina, donde la banda Pescado Rabioso, así como el resto de la carrera artística de Spinetta, fallecido en 2012, ha dejado un legado invaluable dentro del rock nacional.



Poco se sabe sobre las razones que llevaron al rapero norteamericano a elegir esa pieza para reeditarla en su último trabajo, pero aunque podría ser casualidad, su trabajo anterior, Kamikaze, lleva el mismo título que el quinto álbum de estudio en la carrera solista de Spinetta, editado en 1982.

Autorización

Este miércoles, Catarina Spinetta dijo al diario La Nación que se comunicaron con la familia desde las empresas Sony Music y Peer Music para pedir autorización y poder utilizar la canción. Además, según reveló, se acordó el pago de las regalías por la autoría del tema de su padre.

El disco de Eminem fue publicado sin previo aviso, contiene 20 temas y cuenta con la colaboración de músicos como Ed Sheeran, Anderson Paak y el rapero Juice Wrld, recientemente fallecido.