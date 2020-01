Nine Inch Nails y Depeche Mode ingresan al Salón de la Fama

Foto: Referencia.

Para los fanáticos de Nine Inch Nails (NIN) y Depeche Mode, es un día histórico. ni el propio Trent Reznor pudo asimilarlo cuando escuchó que su banda Nine Inch Nails formará parte de la clase 2020 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

“Estoy bastante asustado. Estoy bastante conmocionado”, dijo Reznor, único miembro de la banda, a Rolling Stone. “Cuando miro hacia atrás, siempre parece que NIN está entre las grietas o que no estamos en esta categoría o tal, o cual cosa. No sé si se trata de un mecanismo de defensa, pero asumí que nos mantendríamos en esa categoría -de desconocidos-, así que estoy gratamente sorprendido de vernos reconocidos”.

Nine Inch Nails, que han sido candidatos desde 2014, y en esta ocasión serán honrados junto con Whitney Houston, Depeche Mode, T-Rex, Notorious B.I.G. y los Doobie Brothers.

Agradecidos

“Estamos increíblemente honrados de ser incluidos como uno de los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll de este año, y de estar junto a los otros actos increíbles que se unen este año”, dijo Depeche Mode en una declaración grupal. “Un gran agradecimiento a todos los que nos han apoyado a nosotros y a nuestra música a lo largo de los años [y] que lo han hecho posible”, destacaron.

Te puede interesar: El significado del nuevo tatuaje de Selena Gómez

El líder de T-Rex, Marc Bolan, murió a finales de los 70; de hecho, el baterista Bill Legend es el único miembro vivo de la banda. Houston falleció en 2012, y Biggie fue asesinado en 1997.

Sus inducciones tendrán lugar el 2 de mayo en el auditorio público de Cleveland y HBO transmitirá el evento en vivo por primera vez, en lugar de editarlo unas semanas más tarde.

La ceremonia también se transmitirá en vivo en la Radio del Salón de la Fama del Rock and Roll de SiriusXM.