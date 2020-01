Selena Gómez sorprende con el nuevo video de "Lose You To Love Me"

Foto: Referencia.

La cantante estadounidense Selena Gómez sigue sorprendiendo a sus fans con la nueva música de su más reciente álbum “Rare” que está obteniendo un buen recibimiento desde su lanzamiento hace unos días.

En esta ocasión Gomez ha compartido en su canal oficial de Youtube un video alternativo del primer single de su disco, “Lose You To Love Me”.

El video original lanzado hace unos meses en el 2019 ya cuenta con más de 200 millones de visitas hasta ahora, pero seguramente obtendrá miles más con el paso del 2020.

Sin embargo, este día ha compartido una versión alterna a este tema que fue el primero publicado de su disco “Rare”.

En la “segunda parte” del video de “Lose You To Love Me”, vemos nuevamente a la cantante Selena Gómez interpretando su nostálgico tema, pero en un plano distinto al del primer video, ya que en esta ocasión, la cantante de 27 años está en casi todo el video tocando el piano, y reflejando todos los sentimientos que le provocan a melodía.

Te puede interesar: Selena Gómez estrena "Rare", su tercer álbum de estudio

El video ha conseguido miles de visitas a pocas horas de su estreno.

“Lose You To Love Me” el éxito sanador de Selena Gomez

La canción que se ha convertido en un hit desde su lanzamiento, narra la trágica historia de amor que tuvo Selena Gomez con el cantante canadiense Justin Bieber, y de cómo este “la cambio” por la modelo Hailey Baldwin.

No obstante, en la melodía de Selena Gómez, ella también cuenta que ya ha logrado sanar sus heridas y olvidado al cantante de 25 años, con quien vivió una relación larga de altibajos.

De hecho el disco en general de Selena Gómez habla sobre su transformación madurez con respecto a su vida, algo que los fans habían esperado desde hace años.

Por otra parte, el álbum “Rare” ha conseguido un buen posicionamiento en el mercado global gracias a que los “Selenators” (fandom) han dado un gran apoyo a la cantante en su regreso musical. Otros de los temas publicados hace un tiempo que también han ganado fama son las canciones “Look At Her Now” y “Rare”.