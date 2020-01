Selena Gómez estrena "Rare", su tercer álbum de estudio

Foto: Referencia.

La espera para los Selenators por fin terminó, después de cuatro largos años Selena Gómez estrenó oficialmente "Rare" su nuevo álbum, el cual se considera el tercero en su carrera como solista, luego de Stars Dance y Revival, esto sin contar sus primeros discos bajo el sello de "Selena Gomez & The Scene".

Selena preparó un evento especial junto con muchos de sus fanáticos y en colaboración con iHeart Radio para celebrar una Release Party o como se conoce en español, una fiesta de lanzamiento que se transmitió en vivo por YouTube la noche de este 9 de enero.

Oficialmente el álbum acaba de estrenarse a nivel mundial, un álbum que según en palabras de Selena es el más honesto que ha hecho a lo largo de su carrera, tal y como se puede notar en el sencillo líder y el sencillo promocional que lanzó previo a su estreno, además, reveló que no podía esperar más a que sus fanáticos lo escucharan, para "que escuchen su corazón".

"Rare" es un increíble álbum que sigue nuevos y futuristas ritmos al estilo del pop, cuenta con 13 canciones de las cuales se conocían 2, lanzadas previas al estreno junto con sus videos oficiales.

Las canciones que "Rare" contiene son:

Rare

Dance again

Look at her now

Lose you to love me

Ring

Vulnerable

People you know

Let me get me

Crowded room feat. 6lack

Kinda crazy

Fun

Cut you off

A sweeter place feat. Kid Cudi

Al igual que con su anterior disco, Revival, la cantante optó por darle una portada sencilla, ella se ve recostada en el suelo mientras viste sólo una camiseta con estampado de color en donde se alcanza a leer el título del álbum y el resto en blanco y negro, del mismo estilo que SG2.

Será cuestión de tiempo para que el público comience a hablar de este álbum, el cual se consideraba uno de los más esperados por los seguidores de la música pop, entre otros discos que se esperan con ansias este año figuran el de Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber y Demi Lovato.

Además, no sólo la portada es parecida a su segundo álbum como solista, también los ritmos que sigue "Rare" son parecidos a los que la cantante siguió con Revival, este último siendo un gran éxito para la carrera musical de Selena, ayudando a colocarla en los mejores puestos de las listas musicales.