GLAAD premia a Taylor Swift por su activismo LGBTQ

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- GLAAD, la principal organización de Estados Unidos en defensa de los derechos de las personas LGBTQ, anunció este martes en un comunicado que entregará un premio honorífico a Taylor Swift por su activismo en defensa de la igualdad.

"De levantarse atrevidamente ante cargos electos que tienen opiniones contra los LGBTQ a llamar la atención sobre la urgente necesidad de proteger a las personas LGBTQ de la discriminación a través de la 'Equality Act', Taylor Swift usa orgullosamente su capacidad única para influir en la cultura pop para promover la aceptación LGBTQ", dijo la presidenta de GLAAD, Sarah Kate Ellis.

"En un momento de división política y cultural, Taylor crea música que une y que apela a su masiva comunidad de seguidores a hablar sin reservas y a exigir cambios", añadió.

Swift recibirá el Premio Vanguardia en la 31 edición de los premios de los medios de GLAAD, que se celebrará el próximo 16 de abril en Los Ángeles (EE.UU.).

Según la organización, este reconocimiento distingue a "aliados que han marcado una diferencia significativa a la hora de promover la aceptación de las personas LGBTQ".

Entre las celebridades que recibieron este premio en el pasado figuran Beyoncé y JAY-Z, Jennifer López, Britney Spears, Kerry Washington, Cher, Janet Jackson, Elizabeth Taylor, Antonio Banderas, Demi Lovato, Whoopi Goldberg y Patricia Arquette.

Al margen de este premio honorífico, los galardones de los medios de GLAAD reconocen y honran los ejemplos en comunicación de "justa, adecuada e inclusiva representación de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y queer (LGBTQ) y los problemas que afectan a sus vidas".

Swift, que durante cierto tiempo había sido mirada con recelo por parte del mundo del espectáculo por ser, presuntamente, cómplice de las élites conservadoras del país, ha destacado en los últimos años por su activismo feminista y en defensa del colectivo LGBTQ.

Un ejemplo de ello es su canción "You Need to Calm Down", en la que pidió a los intolerantes "que se calmen" porque "nunca el odio hizo a nadie menos gay".

La cantante presentó en agosto del año pasado su disco "Lover" y estrenó en diciembre "Cats", una película en la que participó como actriz y compositora pero que recibió muy malas críticas y una tibia respuesta por parte del público.