Fallece la artista que creó la canción de Friends

Allee Willis, ganadora de un premio Grammy y nominada a premios Emmy, que ayudó a componer la canción de introducción de la famosa serie Friends, falleció hoy a los 72 años.

“I’ll be there for you” (Estaré ahí para ti), el single que coescribió para los Rembrandts, se convirtió en una de las canciones de televisión más reconocidas de todos los tiempos.

Willis ayudó además a componer algunos de los tantos hits de la banda Earth, Wind & Fire: September y Boogie Wonderland. El año pasado, la compositora fue introducida en el Salón de la Fama.

La causa de muerte fue paro cardíaco.

Nacida y criada en Detroit, Willis visitó numerosos estudios de grabación mientras crecía, como le dijo al diario The New York Times el año pasado: “Podías escuchar a través de las paredes; así es como me convertí en compositora de canciones”, confesó.

Sus creaciones le valieron ventas de más de 60 millones de copias alrededor del mundo, de acuerdo con el sitio web de Willis. Ganó dos premios Grammy: uno por el soundtrack de la película Beverly Hills Cop y otro por el musical The Color Purple.

En 1995, fue nominada a los premios Emmy por la canción de Friends, I’ll be there for you, que coescribió como un corto para la serie antes de que el tema fuese expandido a canción completa. Sin embargo, no logró ganar el trofeo: se lo quedó Voyager, de Star Trek.