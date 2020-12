Una montaña agrietada en los Alpes podría desmoronarse en cualquier momento

Foto: El libre acceso a las laderas ya está cerrado desde hace años debido al riesgo inminente de caída de rocas/RT

Un grupo de geofísicos ha descubierto que una montaña en los Alpes está a punto de derrumbarse. Una grieta de cinco metros de ancho y treinta de largo —aún en crecimiento— indica que la parte superior de la cima está prácticamente cortada.

La montaña, llamada Hochvogel, se sitúa en la frontera entre Austria y Alemania y tiene 2.592 metros de alto. Los especialistas estimaron que un volumen de aproximadamente 260.000 metros cúbicos de rocas se encuentra inestable y que el contiguo valle de Hornbach corre peligro, aunque es difícil predecir en qué momento la cima se vendrá abajo.

Los cálculos exactos se hicieron posibles debido a la instalación en el año 2018 de una pequeña red de seis sismómetros sobre la montaña, indicaron los investigadores en un artículo publicado recientemente en la revista Earth Surface Processes and Landforms. Esos dispositivos pudieron registrar también las vibraciones duraderas en la montaña y sus frecuencias.

Ciclos de la montaña casi en tiempo real

Fenómenos como el previsible "movimiento de deslizamiento" son normales y forman parte de los procesos que moldean el relieve alpino, creen los investigadores.

El primer autor del estudio, Michael Dietze, destacó hace unos días que esta ha sido la primera vez que el enfoque sísmico ha permitido "percibir, registrar y procesar este fenómeno cíclico de forma continua y casi en tiempo real". No obstante, por ahora solo se trata de "algunas pruebas" y no de una "aplicación rutinaria" de ese enfoque y todavía no "tenemos un sistema al 100 % válido" para pronosticar los desplomes de montañas.

La investigación continúa y sus autores esperan determinar cómo influyen los ciclos de vibraciones y los inviernos fríos en las profundas grietas llenas de agua que cortan la montaña Hochvogel.

Mientras tanto, el libre acceso a las laderas ya está cerrado desde hace años debido al riesgo inminente de caída de rocas.