Vladímir Putin: "El mundo no tendrá futuro si no se restringe la carrera armamentista"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este jueves contra el abandono de tratados que limitaban las capacidades de los países de participar en la carrera armamentista.

"El mundo no tendrá futuro si no hay algunas restricciones en la esfera de la carrera armamentista", dijo Putin durante una reunión del Club Internacional de Debates Valdái.

"Insto a todos nuestros socios a reflexionar al respecto", agregó, para luego enumerar los tratados correspondientes abandonados por Washington en las últimas décadas: "Todo el mundo lo sabe muy bien […] salieron del Tratado sobre Misiles Antibalísticos; luego, del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio; luego, del Tratado de Cielos Abiertos: todavía no han salido, pero EE.UU. anunció que había iniciado el procedimiento para retirarse de ese tratado".

En cuanto al Tratado de Cielos Abiertos, Putin descartó la posibilidad de que Moscú cumpla con sus compromisos si Washington lo abandona, ya que si Rusia siguiera ciñéndose a las normas del tratado tras la salida de EE.UU., los países miembros de la OTAN que también firmaron el acuerdo podrían sobrevolar el territorio ruso y transferir a los estadounidenses la información recolectada, mientras que Rusia no tendría ese derecho.

Al mismo tiempo, el presidente ruso resaltó que Moscú está dispuesto a ampliar el tratado START e incluir en él las nuevas armas hipersónicas rusas.

"Sí, hasta ahora EE.UU., al igual que otros países, realmente no tiene tales sistemas, aunque todos están trabajando en esto y algún día también aparecerá. Nos dicen [...]: 'Ustedes lo tienen, nosotros aún no lo tenemos, debemos tener esto en cuenta'. No estamos en contra, tengámoslo en cuenta tanto en la cantidad de portadores como en la de ojivas", afirmó Putin.

"Nuestra seguridad no sufrirá"

En cuanto a la posibilidad de que el START III sea abandonado y el mundo se quede sin tratados que restrinjan la carrera armamentista, Putin la tildó de "inaceptable"; no obstante, aseveró que Rusia podrá defenderse.

"Si nuestros socios deciden que no es necesario, bueno, que así sea, no podemos mantenerlos. Nuestra seguridad, la seguridad de Rusia, no sufrirá por esto, especialmente porque tenemos los sistemas de armas más modernos", dijo Putin, y precisó que no está en contra de la inclusión de China en el tratado, pero no quiere que la responsabilidad de esa inclusión recaiga sobre Moscú, informó RT.