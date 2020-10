Nueva alarma al sur de Rusia por la muerte masiva de peces

• Вонь от разлагающейся рыбы рыба 🐟 🐠 🐟 - стоит на несколько километров от водохранилища!!! • Если на Камчатке - в океан 🌊 попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то Что же произошло в Сарпинской низменности??? • Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик??? (Своих то у нас в Республике нет...)

A post shared by Санчир Горяев (@sanchir_goryaev) on Oct 17, 2020 at 7:53am PDT