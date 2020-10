Asesinato de un granjero blanco en Sudáfrica desata protestas raciales

The brainwashed EFF have no idea why they are at Senekal. @helenzille saying it how it is #FarmMurders #FarmersProtest #FarmAttack #StopFarmMurders #BrendinHorner #VoetsekANC #VoetsekEFF #VoetsekMalema #Senekal #Senekal2 #SenekalProtest #Afriforum pic.twitter.com/s5et005gKZ