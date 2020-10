Sismo de magnitud 6,4 frente a las costas de la isla oceánica de Tonga

Foto: Por el momento, no se informa de víctimas ni de daños materiales/RT

Un sismo de magnitud 6,4 se ha registrado este jueves a 37 kilómetros al noreste de las costas de Pangai, en la isla de Tonga, ubicada en el océano Pacífico, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico ha tenido una profundidad de 35 kilómetros.

Por el momento, no se informa de víctimas ni de daños materiales. Según el Bureau de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés), no existe amenaza de tsunami para el país oceánico.

Qué hacer en caso de un temblor?

1. La primera reacción que debemos tener, aunque sea difícil, es mantener la calma y transmitir ese sentimiento a quienes estén con nosotros para evitar que el pánico nos haga tener conductas fuera de nuestro juicio que puedan lastimarnos o lastimar a otros.

2. Ubicar las esquinas de la casa, como los marcos de las puertas, y colocarse debajo de estas.

3. Elegir un lugar seguro dentro de la vivienda. Agacharse, cubrirse la cabeza y sostenerse de una estructura estable; por ejemplo, debajo de una mesa o escritorio. Hay terremotos tan intensos que impiden que permanezcamos de pie, por lo que lo mejor es gatear hacia un objeto seguro.

4. Si no hay muebles seguros, sentarse en el piso contra una pared interior. Si la vivienda es de adobe y con techo pesado, salir al exterior.

5. Alejarse de las ventanas, espejos, anaqueles, plantas colgantes, repisas y lámparas que puedan desprenderse de su base.

6. No usar los elevadores; bajar por las escaleras. Dentro de un edificio, permanecer dentro de este recinto: no salir, no correr y protegerse.