OMS: "dos millones de muertos si no se actúa colectivamente contra la pandemia"

Un trabajador cava una nueva tumba en el cementerio de Flores, en Buenos Aires (Argentina), 13 de agosto de 2020.

Dos millones de muertos a causa del covid-19, es decir más del doble de las víctimas actuales, son "muy probables" si el mundo no toma acciones colectivas de envergadura contra la pandemia, alertó este viernes un alto responsable de la OMS.

"Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable", dijo en rueda de prensa el director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, a preguntas de la AFP.

"Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora", añadió Ryan.

"No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) la distanciación social, no tan solo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez", insistió el responsable.

Según el último recuento de la AFP, el viernes a las 11H00 GMT, al menos 984.068 personas han muerto de covid-19 en el mundo.

Más de 32.298.410 casos de infección han sido oficialmente diagnosticados, pero se considera que el número de infecciones es mucho más elevado, ya que numerosas personas no han sido contabilizadas.

Fase 3 de los ensayos clínicos de Sputnik V

Este martes, el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexánder Guíntsburg, declaró que las personas a las que se les ha administrado la vacuna rusa no han experimentado reacciones alérgicas.

Por su parte, el ministro de Salud ruso, Mijaíl Murashko, detalló el pasado martes que, de las primeras 300 personas vacunadas en la tercera fase de los ensayos en Rusia, el 14 % ha reportado "dolores musculares durante un día, debilidad y fiebre en raras ocasiones". "Son efectos secundarios previstos, que desaparecen normalmente al cabo de un día o, como máximo, un día y medio", dijo el ministro.

Previamente, los resultados de los ensayos clínicos de las fases 1 y 2 fueron publicados en The Lancet, una de las revistas científicas más respetables en el campo de la medicina a nivel mundial.

Los desarrolladores de la vacuna señalan en esa publicación que el 100 % de los participantes desarrolló una respuesta inmunitaria humoral y celular estable durante las fases 1 y 2 de los ensayos.

Al mismo tiempo, el nivel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en los voluntarios vacunados con Sputnik V fue de 1,4 a 1,5 veces más alto que en los pacientes que se habían recuperado del covid-19.