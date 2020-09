Foto: John Turner, ex primer ministro de Canadá fallece a los 91 años / Be One | Radio

El político canadiense John Turner, quien fue primer ministro de Canadá, murió mientras dormía en su casa en Toronto el viernes por la noche, según confirmaron sus familiares este sábado, recoge AP.

Turner, abogado de profesión, tenía 91 años, estaba afiliado al Partido Liberal y ocupó varios puestos importantes, incluido un breve período en el cargo más importante de su país.

Lee también: Detienen a tres personas por estrangular a un joven en la India

Fue conocido por oponerse firmemente a un tratado de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, además de ser recordado por causar revuelo cuando bailó con la princesa Margarita de Reino Unido en una fiesta en 1959, dando lugar a especulaciones de que se convertirían en pareja.

Foto: John Turner, ex primer ministro de Canadá fallece a los 91 años / Wikipedia

Nacido en Richmond, Surrey, Inglaterra, fue educado en el Ashbury College y en el St. Patrick's College, en Canadá. Ingresó en la Universidad de la Columbia Británica y estuvo entre los mejores atletas de su país, clasificándose para el equipo olímpico canadiense en 1948.

Se graduó con honores en el año 1949.

En su carrera política, Turner ocupó otros cargos de importancia, incluyendo el de Ministro de Justicia y el de Ministro de Finanzas entre 1968 y 1975, durante el primer gobierno de Pierre Elliott Trudeau.

Matrimonio y familia

Turner se casó el 11 de mayo de 1963 con Geills McCrae Kilgour que era sobrina nieta del médico del ejército canadiense John McCrae, autor de lo que probablemente sea el poema más conocido de la Primera Guerra Mundial, " In Flanders Fields ", y hermana de David Kilgour, miembro del Parlamento canadiense desde hace mucho tiempo.

Los Turner tienen una hija llamada Elizabeth y tres hijos: David, Michael y Andrew.

Foto: ohn Turner, ex primer ministro de Canadá fallece a los 91 años / Wikipedia

Los niños de Turner asistieron a la escuela pública Rockcliffe Park , en Ottawa, Ontario . Los tres hijos asistieron al Upper Canada College , en Toronto, Ontario .

Carrera temprana

Turner ejerció la abogacía, inicialmente en el bufete de Stikeman Elliott en Montreal , Quebec, y fue elegido miembro del Parlamento en 1962.

En 1965, mientras estaba de vacaciones en Barbados, Turner notó que el ex primer ministro y líder de la oposición John Diefenbaker, que se hospedaba en el mismo hotel, estaba luchando contra el fuerte oleaje y la resaca y Turner, que era un nadador competitivo durante la época universitaria, intervino y llevó a Diefenbaker a la orilla.