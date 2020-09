Dos pitones rompen el techo de una casa en Australia

El peso combinado de las dos serpientes —que no son venenosas— era de unos 45 kilos. Foto / debate.com.mx

Un hombre en Australia descubrió con sorpresa, al regresar a su casa, que el techo de la cocina se derrumbó por el peso de dos grandes pitones que aparentemente se disputaban una hembra.

David Tait entró a su casa en Laceys Creek, estado de Queensland, el lunes y halló un gran trozo de su techo sobre la mesa de la cocina.

“Sabía que no había llovido, así que me puse a buscar la causa”, dijo Tait a la emisora Nine Network el martes.

No tardó en hallar a los culpables: eran dos pitones de 2,8 metros de largo que habían reptado a un dormitorio y la sala. El peso combinado de las dos serpientes —que no son venenosas— era de unos 45 kilos.

El cazador de serpientes Stephen Brown las atrapó y se las llevó.

Disputa por una hembra

“Diría que eran dos machos que se disputaban una hembra que se encontraba en el techo”, dijo Brown, quien sospecha que la hembra aún estaría en el techo o en las cercanías.

Asimismo, el especialista sostuvo que eran "unas de las serpiente más gordas" que jamás había visto. Asimismo, señaló que este 2020 "la temporada de serpientes" comenzó antes.

"Normalmente la temporada de serpientes y reproducción empieza a inicios de la primavera, y no recibo muchas llamadas hasta un par de semanas después... pero esta temporada comenzó muy temprano y ha estado ocupada", afirmó.

"Creo que es por el invierno cálido que tuvimos... no tuvimos el frío que solemos tener", agregó. Los machos fueron regresados a su medio silvestre. Por su parte, el dueño de casa sostuvo que no le gustaba la idea de que hubiera una posible tercera serpiente rondando.