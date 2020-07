Hombre muere después de una extracción de la muela del juicio en Hunan

Liu tenía fiebre de 40,5 °C y un recuento alto de glóbulos blancos, señales de que su cuerpo estaba haciendo frente a una infección. Foto / News Search Engine

En la provincia china de Hunan, un joven murió por hemorragia tras dos semanas de sangramientos provocados por la extracción de la muela del juicio en una clínica dental.

Liu Guofan, de 26 años, acudió al dentista el 25 de mayo. Cinco días después escribió en Zhihu –un foro chino de preguntas y respuestas–, diciendo que su boca estaba "llena de sangre" y que llevaba varios días sangrando sin cesar, incluso al dormir.

Al día siguiente, Liu volvió a la clínica para que le suturaran la herida de nuevo, pero eso no paró el sangrado. El 4 de junio ingresó a un hospital y muy pronto fue transferido a cuidados intensivos. A pesar de ello, los médicos no pudieron salvar al paciente, que falleció el 9 de junio con sepsis y una hernia en el cerebro, causadas por hemorragia cerebral, como posibles causas de muerte.

'Estoy sangrando tanto que creo que me voy a morir'

"Él incluso se reía conmigo diciendo: 'estoy sangrando tanto que creo que me voy a morir'", cita la cadena australiana 7NEWS a la hermana de Liu. "No se te olvide pagar mi hipoteca cuando me vaya", ironizaba el joven.

Según la mujer, el dentista que operó a su hermano estaba al tanto del problema e incluso fue quien le sugirió ir a la clínica para volver a suturarle la herida, que estaba sangrando permanentemente. No obstante, el odontólogo "no tomó en serio su condición", reclama la hermana.

De acuerdo al registro médico del hospital, Liu tenía fiebre de 40,5 °C y un recuento alto de glóbulos blancos, señales de que su cuerpo estaba haciendo frente a una infección. Al mismo tiempo, un informe de hematología expedido el 7 de junio concluyó que el paciente muy probablemente sufría leucemia mieloide aguda, que hace que las personas sean más vulnerables a infecciones simples que, de no ser tratadas, pueden resultar fatales.

La hermana de Liu Guofan acusa al cirujano dental de negligencia profesional y está convencida de que la clínica odontológica debe responsabilizarse por la muerte del joven, informó RT.