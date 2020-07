El primer hotel donde todo está chapado en oro en Hanói, Vietnam

Foto: Hotel donde todo está chapado de oro en Vietnam/ Cortesía

El primer hotel donde casi cada centímetro está chapado en oro de 24 quilates fue abierto la semana pasada en el centro de Hanói (Vietnam).

Según AFP, la construcción del Dolce Hanoi Golden Lake, costó 200 millones de dólares.

Con ese dinero, los fundadores erigieron un edificio de 25 pisos, donde no solo el exterior y vestíbulo, sino la piscina, muebles, baños, inodoros, tazas y cucharas son dorados. Asimismo, aseguran que una "sustancia dorada" puede ser agregada en la comida que se sirve.

Nguyen Huu Duong, director del grupo al que pertenece el lujoso recinto, señaló que Hoa Binh Group posee una fábrica que produce elementos chapados en oro, por lo que "el precio de nuestro equipamiento y mobiliario nos salió bastante barato".

Afirmó también que su objetivo inicial era que todos los interesados puedan permitirse pernoctar en el hotel, y no solo los ricos, por lo que una noche cuesta 250 dólares.

"Cuando vine aquí me sentí como un rey como el faraón, el rey de Egipto", dijo Phillip Park, un huésped de Corea del Sur, agregando que "nunca me he sentido así en otro lugar". "Realmente disfruté el ambiente de lujo", agregó el vietnamita Luong Van Thuan.

El precio de construcción relativamente modesto se logró al obtener el enchapado en oro localmente, lo que redujo significativamente los costos. "Nuestro grupo tiene una fábrica que puede hacer cosas chapadas en oro, por lo que el costo de nuestros equipos y muebles aquí es bastante barato", dijo Duong.

Y la pandemia que ha sofocado el turismo global no ha pospuesto la apertura, con Vietnam ganando elogios por su rápido bloqueo para contener la propagación del coronavirus. "Seguro el año que viene, haremos dinero", agregó el presidente del grupo propietario de esta pieza de oro.