Putin podría postularse nuevamente a la presidencia

Foto: Vladimir Putin, Presidente de Rusia. / Asia News

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó abierta la posibilidad de volver a postularse a la jefatura de Estado si se llegan a concretar los cambios a la constitución que serán sometidos a un referéndum.

"No descarto la opción de postularme al cargo si (esta posibilidad) aparece en la constitución. Ya veremos. Todavía no he decidido nada", manifestó el gobernante ruso, de 67 años, durante una entrevista a la televisión estatal.

Los ciudadanos rusos acudirán a las urnas en una consulta popular del 25 de junio al primero de julio, a fin de aprobar o rechazar una serie de reformas a la Carta Magna del país.

Entre las modificaciones se encuentra una enmienda que permitiría a Putin buscar dos mandatos más de seis años como presidente cuando su gestión actual concluya en 2024.

Las reformas constitucionales fueron aprobadas ya por el Parlamento y el Tribunal Constitucional.

La más importante es la propuesta para que Putin pueda permanecer en el Kremlin después 2024, ya que la actual constitución le obliga a dejar el cargo después de dos mandatos consecutivos (2012-2018 y 2018-2024). Según el Kremlin, “más de la mitad” de los rusos que acudan a las urnas deben adoptar la ley para que entre en vigor.

Putin también sostuvo en la entrevista que su propuesta para enmendar la Carta Magna ha sido la correcta. “Estoy absolutamente convencido de que estamos haciendo lo correcto ”, señaló. “La actual Constitución fue adoptada en un periodo especial, cuando hubo la más grave crisis interna, cuando los tanques dispararon al Parlamento y se produjeron choques con víctimas en Moscú”, indicó el presidente ruso.

Se refería a los violentos enfrentamientos en septiembre de 1993 en Moscú que culminaron con el cañoneo del Soviet Supremo (Parlamento), crisis que se cobró casi 160 muertos y acabó con el sistema de poder creado en 1917 por los bolcheviques.

Hoy en día, aseguró, la situación política interna es estable, pero a su juicio cabía anclar en la constitución algunos conceptos.

Las enmiendas a la Carta Magna de 1993 son múltiples y variopintas: desde la mención de Dios a la indexación obligatoria de las pensiones hasta la precisión de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer o la prevalencia de la constitución rusa sobre los tratados internacionales, entre otras.