El papa Francisco elogia la labor de quienes realizan las tareas de limpieza

El papa Francisco elogió hoy la labor de quienes realizan las tareas de limpieza que es un trabajo imprescindible y que nadie ve, durante la habitual misa matutina que celebró en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta.



En la introducción de la celebración, transmitida en directo debido a la crisis del coronavirus, Francisco dirigió sus pensamientos a las personas en primera línea en esta pandemia y hoy habló del personal de limpieza.

"Hoy nuestra oración es por las muchas personas que limpian los hospitales, las calles, que vacían los cubos de basura, que van por las casas para llevarse la basura: un trabajo que nadie ve, pero es un trabajo que es necesario para sobrevivir. Que el Señor los bendiga, los ayude", dijo.



Posteriormente dedicó su homilía la "orfandad del mundo sin Dios". "Hoy en el mundo hay un gran sentimiento de orfandad: muchos tienen muchas cosas, pero falta el Padre. Y en la historia de la humanidad esto se repite", expresó.



"Las guerras, siempre, ya sean pequeñas o grandes, siempre tienen una dimensión de orfandad: falta el Padre para hacer la paz", añadió el pontífice.



Francisco indicó que otra de las consecuencias del sentido de orfandad "es el insulto, las guerras, porque si no está el Padre no hay hermanos, se pierde la hermandad".



"Pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde siempre, siempre, este acceso al Padre, que nos recuerde que tenemos un Padre, y a esta civilización que tiene un gran sentido de la orfandad, conceda la gracia de reencontrar al Padre, el Padre que da sentido a toda la vida y hace de los hombres, una familia", concluyó su sermón.



Las misas en Santa Marta han sido transmitidas en directo por los medios vaticanos durante las últimas semanas debido a la pandemia y ante el cierre de las iglesias.



A partir de la semana que viene no volverán a ser televisadas ya que en Italia desde el lunes se permite de nuevo celebrar misa en las parroquias bajo medidas de seguridad para evitar contagios.