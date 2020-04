Sismo de 6,3 sacude las costas de Papúa Nueva Guinea

Leve temblor en Papúa Nueva Guinea

Un sismo de magnitud 6.3 ocurrió el 25 de abril, a las 02:53 UTC, con epicentro localizado en el Mar, a 132 km al O de Panguna (Bougainville-Papúa Nueva Guinea). Profundidad: 17 km. Datos: USGS

Tsunami? No.

Daños? No.

Heridos? No. pic.twitter.com/GpjPns61Jr