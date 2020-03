Pacientes recuperados de coronavirus suman esperanza para el mundo

Imagen Referencial: Pixabay

En el medio de la crisis sanitaria que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, los casos de personas recuperadas por esta infección continúan en ascenso.

Casos en Irán y España

Uno de los más comentados es una paciente iraní de 103 años de edad quien fue dada de alta del hospital de Koser tras recuperarse de la COVID-19.

El caso llamó la atención en la comunidad internacional pues el coronavirus tiene una tasa de mortalidad superior en las personas mayores de 80 años.

De igual forma, el portavoz del Ministerio iraní de Sanidad, Kianush Yahanpur, informó que en el país persa ya se han recuperado 9.625 pacientes.

El segundo caso confirmado en Cataluña, Nil Monró, ha estado llevando una bitácora de su cuarentena y tratamiento en un hospital en la región de España.

Me han dado el alta.



Gracias a todos por vuestro apoyo♥️



Ahora toca luchar todos juntos desde casa. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/W45xKi4RNT — Nil.Monró (@nilmonro1) March 19, 2020

El joven de 22 años, ya de recuperado en su casa, comentó en Twitter que "al principio estaba muy asustado porque no sabía qué iba a pasar", sin embargo, agregó que al "recibir toda la información pertinente" se quedó más tranquilo por su situación.

Cada día somos más las personas que superamos la enfermedad, es una alegría, pero NO hay que bajar la guardia.



El peligro es real y sigue ahí.



Protejámonos. — Nil.Monró (@nilmonro1) March 19, 2020

"Hemos seguido los protocolos y me encuentro en observación [...] Me gustaría que como sociedad nos informemos solo de fuentes oficiales y que no cunda el pánico. ¿Que hay que tomar precauciones? Sí, sobre todo buena higiene con las manos”, añadió.

Casos en Francia y Estados Unidos

En Francia, Nahuel Ríos, comentó a la radio que comenzó con dolor de garganta y dolor muscular. Él trabaja en un hospital de Lyon como enfermero, y se contagió a través de un paciente. "Me hicieron un test nasal que me dio positivo. Me despertaron al otro día y me lo comunicaron", expuso. El joven también superó la enfermedad que aún afecta a más de 185 países y ha contagiado a 440.000 personas.

Uno de los primeros británicos en contraer la COVID-19, Connor Reed, trabaja en una escuela en Wuhan y al contar su experiencia detalló que pensaba estaba bien, que era solo catarro, “pero al día siguiente me desperté y me estaba sintiendo realmente mal. Ese fue el inicio de todo”.

"Cuando llegó la neumonía, lo hizo muy súbitamente: algo así como despertarme y no ser capaz de respirar. Lo que realmente me afectó y me atemorizó fue no poder tomar una bocanada de aire completa. El aire que tomaba sonaba como un respiro en una bolsa”, explicó el profesor de 25 años.

La estadounidense Elizabeth Schneider, de 37 años, vive en Seattle, área que en un inicio estuvo considerada como el epicentro del brote de coronavirus en Estados Unidos.

“Creo que la gran conclusión que quiero compartir con todos es: por favor, no entren en pánico”, destacó. “Si estás sano, si eres joven, si te cuidas bien cuando estás enfermo, te recuperarás, creo. Y soy una prueba viviente de eso”, informó Telesur.