Villa Jerusalén llega a 1 mil viviendas restituidas

Villa Jerusalén, ya cuenta con un mil viviendas dignas, con la entrega de 100 casas que se hizo efectivo este 20 de abril, y que beneficia a personas de bajos recursos económicos.

Villa Jerusalén, está ubicado al norte de Managua, una urbanización del programa Bismarck Martínez que se levanta para atender muchos casos de problemas viviendas que tienen las familias.

"Me siento muy contenta de tener mi casa digna, cuando me dieron la noticia, me sentí muy feliz y lo primero que me acordé fue de mis hijos que ahora sí les voy a dejar un techo donde puedan vivir tranquilos", manifestó Elena Pérez, una de las mujeres que recibió su casa en Villa Jerusalén

Estas casas tiene un costo de 9 mil 500 dólares, de ello, el Gobierno le subsidia a cada familia con un bono de 2 mil 500 dólares.

La forma de pago, es mensual, y la cuota es de unos 1, 400 córdobas, equivalente a unos 40 dólares a pagarse en unos 25 años con interés anual del 10 por ciento.

"Este proyecto solo se hace posible con un Gobierno responsable que vela por los intereses de la población; así es que nos alegramos que hoy llegamos a las mil viviendas que se han entregado en esta zona donde tienen todos los servicios básicos", afirmó Reyna Rueda, alcalde de Managua.

En esta urbanización se espera llegar hasta las 2 mil 300 viviendas las que tendrán los servicios básicos como agua y energía eléctrica además que son construidas con un diseño antisísmico.

Programa habitacional

En días anteriores la Vice Presidenta de Nicaragua Rosario Murillo, anunció que en el transcurso del año entregarán unas 10 mil casas.

Estas mismas autoridades, proyectan que en la capital se trabaja para atender unas 20 mil familias en un plan que está diseñado hasta el 2026 en el programa Bismark Martínez, y siempre con este mismo programa habitacional, se construirán unas 300 mil casas en todos los departamentos