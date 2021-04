Pacientes de Managua agradecidos con jornadas de vacunación COVID-19

Foto: Vacunación contra el COVID-19 en Managua / TN8

Centenares de pacientes crónicos, asistieron de manera ordenada este martes al centro familiar y comunitario Elena del Carmen Lau, en Managua, con el fin de aplicarse la vacuna india Covishield contra el COVID-19.

“Seguimos nosotros en el Distrito l con la vacunación voluntaria contra el COVID-19. Toda la población en general ha manifestado sentirse satisfecha por los servicios que nosotros le estamos prestando con mucho amor y mucho cariño para la población", expresó la Dra. Carolina Dávila, ministra asesora del SILAIS Managua.

"Vamos de manera ordenada, de manera ágil garantizándole la vacuna a los pacientes mayores de 60 años que tengan una o dos más patologías y aquellos mayores de 18 años que padezcan del corazón o estén luchando con algún tipo de cáncer”, indicó Dávila.

Estas jornadas de vacunación que impulsa el Ministerio de Salud se hacen con el objetivo de que las personas crónicas y mayores de 60 años puedan inmunizarse contra el COVID-19, ya que son vulnerables ante esta enfermedad.

Contentos con la vacunación

"Me siento de que se haya administrado de manera gratuita esta vacuna muy bien y agradecido porque tenemos salud y es lo bueno, que nos están garantizando vivir unos añitos más; bueno gloria a Dios", expresó Edgardo Vanegas Pavón.

Foto: Vacunación contra el COVID-19 en Managua / TN8

Luis Sandoval, por su parte dijo que "la atención me pareció excelente. No dilaté mucho esperando y ahora estoy aquí esperando en observación. La gestión que realizó el Gobierno para vacunarse de manera gratuita me pareció excelente, que todo el pueblo de Nicaragua se vacune".

Otro paciente fue Santos René Cisneros, quien expresó que "es lo máximo de que las autoridades nos vacunen de manera gratuita y pues la atención brindada en el centro es bastante buena".

De esta manera, el Gobierno de Nicaragua sigue restituyendo el derecho a las familias nicaragüenses de garantizarles salud gratuita y de calidad.