Continúa la vacunación de manera voluntaria contra la COVID-19

En Ciudad Sandino, pacientes del hospital Nilda Patricia asistieron para poder aplicarse de manera voluntaria la vacuna contra la COVID-19 llamada Covishield proveniente de la India.

Esta acción se realiza gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que garantiza la salud y bienestar de todos los nicaragüenses.

"Damos gracias a Dios que tenemos un buen gobierno que garantiza el bienestar de nuestro pueblo, todas las jornadas implican una preparación previa, la logística para garantizar una buena atención, la prioridad es para las personas mayores de 60 años", explicó el doctor Samir Aguilar.

Los pacientes que fueron recibidos en este centro aseguraron que la atención obtenida por médicos y enfermeras es muy rápido y eficaz.

Luego de que se aplique la vacuna los pacientes son trasladados a una sala, en la que esperan 30 minutos antes de retirarse para esperar cualquier reacción ante la vacuna.

"El personal de salud está atendiendo de manera ordenada y está dando todas las explicaciones acerca de los efectos que se puede dar ante esta vacuna, me orientan que tengo que pasar a la otra sala para observar todo lo que tenga que pasar. Creo que esto es un acto responsable que está realizando el personal de salud y el gobierno, una muestra más de cómo están interesados en el bienestar de la población nicaragüense", expresó la paciente Teresa Torres.

"Decidí venir por mi propia iniciativa, me atendieron en media hora, me ayudaron en mi traslado porque tengo problemas en mis rodillas, me preguntaron mis padecimientos, acerca de la próxima cita, me siento muy emocionada", dijo Luisa Rugama, quien también se aplicó la vacuna.