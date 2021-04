MINSA aplica BTI y fumiga viviendas en el barrio Cuba, Managua

En el barrio Cuba, en el Distrito Dos de Managua, se fumigaron las viviendas Foto: TN8

En el barrio Cuba, en el Distrito Dos de Managua, se fumigaron las viviendas, para matar el zancudo reproductor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya que están azotando a las personas.



"Estamos atendiendo de momento 40 viviendas, siempre trabajando de la mano con la comunidad para erradicar el zancudo, que produce tres enfermedades que atacan que son: el dengue, zika y chikungunya; tenemos la misión con la comunidad para mantener limpio los hogar, mantener limpios los patios que sabemos de que ahí donde mantenemos nosotros todos los calaches que ya no nos sirven y recordar que en una cáscara de huevo se puede hacer el ciclo del zancudo", dijo Cristian Contreras, epidemióloga del Ministerio de Salud, (MINSA).

Estos brigadistas de salud dijeron que si un miembro de la familia presenta calentura o bien otro síntoma, es importante acudir de inmediato al centro de salud y evitar auto medicarse.

"Importante de que cuando tengan alguna sintomatología clínica ya sea fiebre o algún dolor articular o que presenten otros síntomas acudan a la unidad de salud más cercana y que no se automediquen", recomendó esta experta en salud.

Trabajo de fumigación

De igual manera se le pide a la población dejar entrar a las viviendas a los brigadistas de salud para que realicen su trabajo de fumigación, ellos andan debidamente identificados y con trajes de color celeste.

"Yo mantengo limpia la casa, siempre limpiamos la vivienda y sacamos la basura y a mi me gustaría que fumigaran todas las casas, pero vemos que algunas casas no las fumigan y eso no es bueno porque el zancudo allí se queda y luego nos pica a nosotros", afirmó doña Erika Largaespada, pobladora del barrio Cuba en Managua.

De igual manera se aplicó BTI para eliminar las larvas que nacen en las pilas, barriles, en tapas y otros recipientes.

Esta jornada de salud se está desarrollando en todo el país, con el fin de garantizar la salud a los pobladores.