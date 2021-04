Desarrollan jornada odontológica gratuita en Hospital Manolo Morales

Foto: Jornada odontológica en Hospital Manolo Morales / TN8

Semanalmente en el hospital escuela Manolo Morales se realiza una jornada extraordinaria en la que especialistas en odontología realizan cirugías maxilofacial ambulatorias, para dar solución a problemáticas concretas. Este lunes se atendió a pacientes que fueron sometidos a la extracción de cordales.

En promedio en cada jornada se atienden a 10 pacientes captados en la consulta externa de la unidad hospitalaria.

Lee también: Pronóstico en Nicaragua: Lluvias ligeras y calor por las mañanas

"Esencialmente erupcionadas, procedimientos que podemos hacer de manera ambulatoria. Se está haciendo también procedimientos quirúrgicos en sala de operaciones en estos momentos, es decir piezas que están incluidas o no lograron erupcionar de forma adecuada y que ya necesita un procedimiento quirúrgico mayor; en este caso si el paciente por cualquier motivo que sea no puede contar con su radiografía de control se le realiza con el equipo radiovisiógrafo que tenemos aquí", explicó el Dr. Carlos Guerrero, responsable de la jornada.

Los pacientes atendidos son remitidos de unidades primarias de atención para dar respuestas a las necesidades y garantizar la salud bucal de la población, que es parte de los compromisos del MINSA.

Atención especializada e integral

Foto: Jornada odontológica en Hospital Manolo Morales / TN8

"El protocolo ideal sería que el paciente visite su centro primario, en este caso el centro de salud, si el odontólogo general identifica que es una cordal y que él no puede resolver el problema entonces se remite al centro superior, en este caso el hospital, pero con su debida referencia, así el paciente trae esa referencia de un solo a la consulta externa para posteriormente su cita; pero en ocasiones en las que el paciente está lidiando con un dolor demasiado intenso sí puede venir aquí directamente", manifestó.

"Como soy diabética se me quebró y me van a sacar el resto y tuve que esperar bastante tiempo por el cuido y control del azúcar que se me subía, pero ahora llegó el tiempo. Me han atendido bien, han sido eficientes; aquí todo es gratis, nada se cobra ni la radiografía y hasta la fecha los servicios son gratuitos", aseguró Herminia Estrada, paciente.