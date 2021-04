Mi Hospital En Mi Comunidad atiende a familias del barrio Nueva Nicaragua

Foto: Mi Hospital En Mi Comunidad en un barrio de Managua / TN8

Mi Hospital En Mi Comunidad es un proyecto para atender en coordinación con las redes comunitarias y los tendidos municipales y departamentales, la atención en salud a la población en general. Así se vio este jueves en Managua.

Estos médicos y enfermeras dejan en sus puestos médicos a otros galenos para atender a la población que acude a los centros asistenciales y ellos deciden acudir donde está el enfermo, es decir visitar la comunidad para acercar la salud al pueblo.

Los pobladores del barrio Nueva Nicaragua recibieron este jueves atención ortopédica, especialidad que se encargan los médicos del Hospital Manolo Morales.

"Damos gracias a Dios y a las autoridades por preocuparse por los enfermos. Yo no puedo caminar, tengo dolor en los huesos y ya me dieron un traslado al hospital. Me duele todo el cuerpo, las rodillas y más", afirmó la pobladora Elizabeth Rodríguez, habitante del barrio Nueva Nicaragua.

Si el paciente requiere de una operación, inmediatamente se les programa para ser operados en el hospital, donde se encuentran los equipos necesarios para las cirugías.

Atención integral

Foto: Mi Hospital En Mi Comunidad en un barrio de Managua / TN8

"Esta brigada médica venimos a brindar atención ortopédica de cirugía general y de medicina interna a las comunidades que no tienen un acceso fácil al hospital, vemos a los pacientes, los derivamos al hospital y ahí les damos seguimiento", manifestó el doctor Jorge Ruiz, ortopedista del Hospital Manolo Morales.

La cirugía de ortopedia es una rama de la cirugía que refiere al desorden del aparato locomotor, de sus partes musculares, óseas o articulares y sus lesiones son agudas, crónicas, traumáticas y recurrentes. Además la ortopedia involucra el sistema musculoesquelético, huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos.

El programa Mi Hospital En Mi Comunidad tiene especialidad en gastroenterología, ferias con cuidados especiales para los pacientes con diabetes, además se realizan ultrasonidos abdominales y endoscopias.

De igual manera se vigilan los pulmones, se realizan terapias pulmonares y cuidados de los huesos desde los niños hasta los adultos, resalta la página web del Ministerio de Salud.