Barrio Domitila Lugo mejor protegido contra los zancudos

Foto: Fumigación en barrio Domitila Lugo / TN8

El Ministerio de Salud continúa desarrollando labores de lucha antiepidémica en barrios y comunidades del país a diario. Este jueves visitaron el barrio Domitila Lugo en el Distrito IV de Managua para fumigar y abatizar viviendas.

Desde horas tempranas los brigadistas de salud visitaron casa a casa en esta zona de la capital con la finalidad de abatizar los depósitos que constituyen potenciales focos de reproducción de zancudos, y también fumigaron para matar al mosquito adulto que es el que transmite el dengue, chikungunya, zika y otras enfermedades.

Lee también: Pacientes completan dosis de inmunización contra el COVID-19 en Bilwi

"Lo importante de la abatización es que cuando los brigadistas de salud vienen a abatizar, matan a los zancudos y gracias a Dios y a nuestro Gobierno, no ha fallado la abatización y una vez revisada y abatizada la pila, ya la larva no crece y hasta ahí llega y la fumigación es importante porque mata al zancudo mayor, al zancudo adulto. Esto es bien importante y desde que hemos tenido este Gobierno no ha fallado la fumigación y la abatización y estamos muy agradecidos", dijo la señora Victoria Lira, habitante del barrio Domitila Lugo.

Las familias compartieron que también desarrollan labores para mantener limpios sus hogares, pero la fumigación y abatización mejora esos esfuerzos de mantener las casas libres de zancudos.

Salud para las familias

Foto: Fumigación en barrio Domitila Lugo / TN8

En total serían visitadas más de 1 mil 200 viviendas a través de esta labor que es ejecutada a diario y de forma gratuita como parte de la estrategia de salud preventiva, familiar y comunitaria.

"Nosotros trabajamos siempre en actividades para erradicar o disminuir el zancudo aedes aegypti, en este caso ya sabemos las enfermedades que transmite que son el dengue, el chikungunya y el zika, y siempre el MINSA está en estas actividades anuentes a que los pobladores estén aceptando a las personas que están trabajando en función a esto, porque sabemos que estas enfermedades en algunos momentos perjudican mucho a la población" expresó la doctora Irma Espinoza, epidemióloga del Centro de Salud Francisco Buitrago.

"Por eso nosotros les decimos a ellos, estamos encarecidamente pidiéndoles, de que nos dejen entrar a sus viviendas ya que lo que nosotros realizamos no es nocivo para la salud", agregó.

Con la aplicación del BTI en los depósitos de agua y la fumigación de todos los espacios del hogar, se garantiza la salud de los nicaragüenses, que es una de las prioridades del Gobierno para mejorar la calidad de vida de las familias.