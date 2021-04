Brigadistas de salud fumigan más viviendas en el barrio Bertha Calderón

Foto: Fumigación en el barrio Bertha Calderón / TN8

Unas 800 viviendas del barrio Bertha Calderón en el Distrito III de Managua, fueron fumigadas este miércoles para eliminar el zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya y así mantener a una ciudad sana.

Este distrito de Managua cuenta con 19 barrios y todos deben de ser vacunados para garantizar la salud en sus pobladores.

Lee también: Clínicas móviles brindan atención a familias del barrio Recreo Norte

Los brigadistas de salud del MINSA están solicitando a las amas de casa dejarlos entrar a sus viviendas, ya que andan debidamente identificados para hacer efectiva esa fumigación y así matar el mosquito.

"Pobladores nos dejan entrar a las casas, saben de la importancia de colaborar en la fumigación y entre todos se elimina el zancudo, pero hacemos el llamado a las demás personas a que nos ayuden a mantener las casas limpias para que no hayan zancudos", manifestó Juan Gutiérrez, brigadista de salud.

Los pobladores se comprometieron en cumplir las recomendaciones sanitarias que se les brinda y afirman que siempre limpian las casas.

"Yo manejo limpio cuando pasan los chatarreros sacamos los chereques (trastes) y sabemos que el zancudo afecta a los niños y nos hace ir a comprar el medicamento, es por eso que mejor es cuidarnos y estar sanos", manifestó Doña Elizabeth Ramírez, pobladora.

Apoyo de las familias

Foto: Fumigación en el barrio Bertha Calderón / TN8

Otra de vecina de Doña Elizabeth Ramírez, habitante del barrio Bertha Calderón es Doña Elia Espinoza, quien nos informó que todos los días limpia su vivienda, porque le gusta vivir aseado.

"A mí me gusta tener aseado, me gusta que fumiguen por alguna enfermedad y están las puertas abiertas para que vengan a fumigar, yo limpio todo para no criar zancudos", afirmó esta vecina de Managua.

La anciana Julia Méndez confió a TN8 que ella es la primera que se levanta en su casa y se va directo a limpiarla, porque está consciente de lo importante de evitar las enfermedades.

"Si hermano para que no nos coma ese zancudo, yo boto todo lo que no sirve. A mí me ayuda mi sobrino a limpiar y regar la casa", explicó esta ciudadana.

La jornada de fumigación va acompañada de la aplicación de BTI, para eliminar las larvas de los zancudos.