Aplican primeras dosis de vacuna india en unidades del SILAIS-Managua

Foto: Jornada de vacunación contra la COVID-19 / TN8

Pacientes que padecen enfermedades crónicas y son atendidos en las unidades médicas del Distrito VI de Managua recibieron la primer dosis de la vacuna india contra la COVID-19, en el hospital de referencia nacional Alemán Nicaragüense.

Los pacientes que fueron parte de esta jornada de vacunación voluntaria tendrán que presentarse dentro de nueve semanas para la aplicación de la segunda dosis.

Te interesa: Rivas realiza lanzamiento de la jornada de vacunación 2021

"Pacientes que están llegando a vacunarse que pertenecen a los programas de crónicos o más patologías, aquellos pacientes que tienen enfermedades cardíacas y sobrevivientes de cáncer son los que estamos en este momento priorizando para la vacunación. En este proceso la gente se ha mostrado satisfecha, segura", manifestó la Dra. Carolina Dávila, asesora de Presidencia para asuntos del SILAIS Managua.

"Ayer me fueron a buscar del Silvia Derrufino que es donde estoy como crónica y me dijeron que me presentara a las 9 de la mañana. Vine a las 7, ya pasé gracias a Dios, ya me vacunaron; fue una decisión mía, por mi salud porque esto me va a ayudar", expresó Ana Julia Briceño, paciente que padece diabetes.

Esta jornada de inmunización también se desarrolla en otras unidades de atención del SILAIS-Managua, entre ellas el centro de salud Julio Buitrago, ubicada en el Distrito IV.

"La meta que tenemos es para alrededor de 660 personas, actualmente tenemos una cantidad importante. Luego que son vacunados pasan por unos 30 minutos para mantenerlos en observación y estar seguros que todo está bien", indicó el Dr. Carlos Sáenz, secretario general del MINSA.

Foto: Jornada de vacunación contra la COVID-19 / TN8

"Es lo mejor vacunarse porque así vamos a estar protegidas, gracias a Dios y el Gobierno nos ha dado esta oportunidad porque ando con mi mamá y primero fuimos a la clínica Roberto Clemente, allí nos revisaron en unas listas y nos dijeron que viniéramos hoy", señaló María Lourdes López, paciente crónica.

Proceso de vacunación en marcha

En Managua se ha programado aplicar esta vacuna a un promedio de 2 mil 600 pacientes.

"Cada unidad tiene su censo y tiene a los pacientes, igualmente también estamos en León desplegados para hacer esta vacunación y seguiremos según la programación hasta llegar a los 19 SILAIS del país y los 153 municipios", enfatizó la Dra. Jazmina Umaña, responsable del programa de inmunización del MINSA, quién se encontraba en la jornada que se realizaba en el policlínico Francisco Morazán.

"Ahorita estamos desplegando mayor cantidad de dosis para proteger a 175 mil y pico de pacientes con sus dos esquemas; posteriormente seguiremos haciendo más campañas porque estamos esperando nuevas dosis de vacunas", afirmó.

"Es muy bueno porque nuestro Gobierno está pensando en la salud de los trabajadores, del pueblo, yo soy paciente crónico; padezco de la presión", sostuvo el ciudadano Rodrigo Alejandro Sánchez.

En estas unidades también se agregaron a la lista de pacientes que serían vacunados, a quienes espontáneamente se presentaron y son parte de los grupos vulnerables.