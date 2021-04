Pacientes del Hospital Bautista reciben segunda dosis de vacuna COVID-19

Foto: Vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Bautista / TN8

Los pacientes que padecen enfermedades crónicas están siendo priorizados por las autoridades del Ministerio de Salud pública de Nicaragua, (MINSA), para aplicarles la vacuna Sputnik V, que proporcionó el gobierno de Rusia.

Esta vacuna ha resultado ser una de las más prometedoras del mundo, y fue creada en un adenovirus, un virus que ya se usa en terapia genética en pacientes.

Los estudiosos de esta vacuna indican que nuestro sistema inmune produce anticuerpos, por lo que es importante la aplicación de una segunda dosis.

Esta segunda dosis de la vacuna se está aplicando a los pacientes crónicos de hospitales en el país, para garantizarles su inmunidad y que el virus no pueda atacar el sistema de la persona.

Vacunación en Hospital Bautista

"Normal todo, no me dio ninguna reacción, hago un llamado a la gente que no quiere vacunarse, pero yo les digo que es algo que si el Señor (Jesús) está poniendo en las manos del hombre que es el médico, aceptémoslo que es algo de arriba", afirmó don Carlos Alberto Mojica, paciente que fue vacunado por segunda ocasión.

Los pacientes del hospital privado de la Convención Bautista continuaron recibiendo esta segunda dosis de vacuna y agradecieron por la preocupación esmerada que les han brindado para inmunizarlos.

"Ya con esta vacuna es la segunda dosis de la Sputnik V que se está aplicando a los grupos prioritarios, de nuestros pacientes de hemodiálisis. Gracias a nuestro Gobierno seguimos teniendo aceptación de la población, una gran afluencia con la meta que se tenía establecida y tenemos que seguir el margen de la primera dosis que se aplicó", manifestó el doctor Norlan Nicaragua, médico del Ministerio de Salud.

Medidas biosanitarias para evitar el virus

Los médicos nicaragüenses recuerdan a las personas hacer uso obligatorio de la mascarilla, lavarse las manos por unos 40 segundos con abundante agua y jabón, así como respetar el distanciamiento social de al menos seis pies para evitar el contagio de enfermedades.

Si las personas presentan algún síntoma o calentura, es importante no auto medicarse, sino acudir de inmediato a un centro de salud o bien un hospital.