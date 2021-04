Nicaragüenses disfrutan Sábado Santo en el centro recreativo Xilonem

La entrada a este centro tiene un costo de 20 córdobas los adultos y 10 los niños Foto: TN8

Familias de toda Nicaragua disfrutaron el Sábado Santo en las refrescantes piscinas del centro recreativo Xilonem que ofrece un espacio sano para los veraneantes.

Un centro turístico bonito, limpio y seguro, así describen las familias a Xilonem.

"Ando en familia, ando aquí con mi tía y me siento alegre bien en familia disfrutando yo vengo del Memorial Sandino y me la he pasado bastante bien gracias a Dios todo bien, ha estado bastante seguro y yo le digo a nicaragüenses que vengan porque es un lugar muy bonito y que vengan a disfrutar siempre manteniendo el cuidado de nuestros niños", aseguró la veraneante Xochilt Carcache.

"Como todos los días uno anda trabajando pues aprovecha esta semana para disfrutar con alegría y con toda la familia, yo invito a los nicaragüenses a que vengan para que se den cuenta de lo bonito que pueden encontrar aquí", dijo Martha Flores.

Garantizando la sana recreación de las familias en Instituto Nicaragüense de Turismo desarrolló el festival playero 2021.

"En el cual tenemos como animación principal la banda filarmónica y también las marimbas también estaremos premiando y dando muchos souvenirs a las familias y para el público en general, se garantiza la seguridad para las familias y felicitamos a la Policía Nacional por la cobertura que nos está brindando también al MINSA con un puesto médico utilizando todas las medidas de bioseguridad", indicó Eddy Martínez, responsable del centro recreativo.

La Semana Santa ha sido excelente para las ventas de pequeños comerciantes de la zona quienes ofrecen diferentes platillos a precios accesibles al bolsillo de los nicaragüenses, quienes agradecen el apoyo de INTUR.

"El apoyo de parte del Instituto Nicaragüense de Turismo ha sido fundamental ya que hayan ayudado con todo el dos también no han dado el acceso de estar aquí ofreciendo los productos y ha sido algo muy bueno tenemos buenas expectativas para ya finalizar esta Semana Santa", concluyó la comerciante Karen Lozano, del quiosco Raquelita.

La entrada a este centro tiene un costo de 20 córdobas los adultos y 10 los niños, y cuenta con WiFi totalmente gratuito.