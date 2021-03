Familias aprovechan las vacaciones de Semana Santa en Tipitapa

Así luce el Centro Turístico El Trapiche, ubicado en Tipitapa. Foto: TN8

Familias de los diferentes departamentos y municipios del país aprovechan las vacaciones de Semana Santa para bañarse, refrescarse y darse un chapuzón en las aguas del Centro Turístico El Trapiche, ubicado en Tipitapa.

El Trapiche es uno de los de los centros turísticos más grande del departamento de Managua y durante la Semana Santa recibe a más de 30 mil bañistas; la entrada permanentemente es gratis y durante esta semana se mantendrá por orientación del gobierno, quien se preocupa por garantizar espacios de recreación familiar.

Norman Trujillo, es habitante del barrio Milagro de Dios del Distrito Cinco de Managua, señaló que aprovecha el inicio de las vacaciones para pasear en El Trapiche con sus amigos.

"Aquí hay ambiente de paz tranquilidad y seguridad que ofrece el centro de recreación", agregó que las aguas están frescas y muy limpias.

José Galeano, habitante de Managua, hizo el llamado a los padres de familia que visiten todos los balnearios del país y que siempre están pendientes de los niños, no dejarlos que se bañen solos y tambien a las personas que tomen licor les hizo el llamado a no abusar, no bañarse en estado de ebriedad porque esa irresponsabilidad le puede costar la vida.

"Ando con todos mis amigos del barrio, estamos alegre divertidos y lo más importante que no se paga ni un peso, desde la entrada la atención es muy buena, espero que sigan el mismo ritmo para que más familias visiten El Trapiche durante toda la Semana Santa", afirmó Alejandro Paniagua.

La Policía Nacional durante la Semana Mayor dará cobertura a los 95 centros turísticos del país y estará presente en las carreteras, para regular el tráfico.