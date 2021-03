Exponen arte sacro para que familias aprecien el tema de la Semana Santa / FOTO / TN8

Una exposición de pintura dedicada a la vida, pasión y muerte de Jesucristo se exhibe en el Palacio de la Cultura en Managua, para que las familias puedan llegar a apreciar este arte que fue elaborado por niños y niñas que reciben clases en esa entidad de Gobierno.

A la par de ello, se elaboró una enorme alfombra pasionaria, hecha de aserrín y tinte, en la que aparece como principal actor Jesús, el Nazareno, rodeado de sus seguidores cristianos.

Te recomendamos: Jornada de mamografías y ultrasonidos en el hospital Bertha Calderón

"Yo dibujé a Jesús porque es un buen momento porque ya vamos a iniciar la Semana Santa. Me costó mucho dibujar rodos los detalles, desde chiquita me ha gustado pintar, yo pinto árboles, plantas, animales", manifestó la niña de 12 años Betsy Belén Arrieta, estudiante de pintura del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).

"Esta es una actividad para que las familias vengan apreciarla en esta Semana Santa. Tenemos varias secciones; una exposición de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo que elaboraron los niños de 4 a 13 años de edad", explicó Ediluz Tellería, directora de arte popular y tradición del Instituto Nicaragüense de Cultura.

Exponen arte sacro para que familias aprecien el tema de la Semana Santa / FOTO / TN8

Alfombras pasionarias, atractivas para los turistas

En el Palacio de la Cultura los asistentes podrán disfrutar de una alfombra pasionaria que elaboró un artista de León Viejo y que detalla a Jesús principal figura del libro de la biblia en el Nuevo Testamento.

En la ciudad de León, a 90 kilómetros de Managua, todos los años, se realizan las tradicionales alfombras pasionales, a base de aserrín y pintura y mucho talento que es apreciado por los turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad universitaria en esta Semana Santa.

Exponen arte sacro para que familias aprecien el tema de la Semana Santa / FOTO / TN8

"Este es el tema de dibujar y a través la pintura se expone el amor a Cristo, se expone las pascuas, en vísperas de esta fecha, representando la importancia que los niños pintores tengan la disposición de entregar su corazón a Cristo, vivir a través del arte la Semana Santa", afirmó Claudia Vallejos, madre de familia.

El Palacio de la Cultura estará abierto toda la Semana Santa, recibiendo a los turistas que deseen apreciar este arte sacro que se exhibe.