Estudiantes de Tipitapa realizan presentación de la Judea

Foto: Estudiantes de Tipitapa interpretando la Judea / TN8

La mañana de este miércoles 24 de marzo en el colegio público Reino de España, ubicado en Tipitapa, los estudiantes realizaron una presentación artística de Judea en la que realizaron dos escenas; Buenaventuranza y el Lavatorio de los Pies.

Ruth Delgado, delegada del Ministerio de Educación de Tipitapa, manifestó que se estan cumpliendo todas las rutas educativas como es promover el arte, tradición, cultura y la religiosidad. Señaló que la Judea de este colegio es la que representa a los colegios a nivel municipal, destacando que durante todo el año los estudiantes se preparan para estar listos y realizar presentaciones de estas temáticas.

"La Judea es revivir la vida, pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo. Los estudiantes son nuestros personajes, para el colegio ya es tradición, llevamos seis años realizando la Judea, la preparacíón del equipo de la judea es continua, ellos reciben asingnaturas que promueven el desarrollo del teatro dentro del Ministerio de Educación", señaló Karolina Maradiaga, directora de la Judea estudiantil del colegio Reino de España.

"Tenemos solo estudiantes de secundaria porque los personajes ameritan alto nivel académico y buena preparación", agregó.

Gran experiencia para los estudiantes

"Me parece muy bien revivir esos momentos de Jesús, lo que él vivió, lo que dio por la humanidad. Me siento muy agradecido de interpretar a Jesús, es algo que me inspira a salir adelante y ser buena persona", manifestó Enoc Gabriel Cano González.

"Para mí es un honor, un privilegio poner en alto el nombre de mi colegio en realizar un acto muy simbólico para los cristianos católicos de Nicaragua. Mediante la obra teatral pretendemos promover el amor, la humildad que tuvo Jesús en la tierra", afirmó.

Esta actividad forma parte del plan para el arte, cultura y tradición que promueve el Ministerio de Educación en todos los colegios públicos del pais.