Pacientes del hospital Salud Integral son inmunizados contra la Covid-19

Continúa desarrollándose la vacunación voluntaria contra el Covid-19 en las unidades de salud públicas y privadas de Nicaragua, donde se atienden a pacientes con problemas renales.

15 pacientes que son tratados por diálisis y hemodiálisis en el Hospital Salud Integral ya están inmunes contra la pandemia pues recibieron la vacuna Sputnik V.

“Primero le doy gracias al Señor de arriba y después al Gobierno porque nos permite estarla recibiendo. Me siento más protegido y a como le digo estoy muy contento porque ya la tengo puesta”, dijo el señor Rafael Aguirre, originario de San Rafael del Sur.

Los pacientes que son parte de los programas renales y que fueron inmunizados aseguran sentirse contentos y mejor protegidos ante esta pandemia.

“Fíjate que gracias a Dios me siento bien, me parece bueno que tengamos acceso a esta vacuna porque esto es una ayuda y me siento más protegido y nada duele ponérsela”, expresó el señor Douglas Moya, quien habita en el municipio de La Paz Centro.

Ejecución del programa de vacunación voluntaria

En los 16 centros hospitalarios públicos y privados donde se realizan diálisis y hemodiálisis es que se está desarrollando este programa de vacunación voluntaria con buenos resultados hasta el momento.

“Realmente los pacientes ya estaban esperando poder aplicarse la vacuna que según el seguimiento con las citas que se han dado, los pacientes van a ir cumpliendo lo establecido que son los pacientes que están dentro de los programas renales: todos los pacientes que han tenido su diálisis y hemodiálisis, se les esta garantizando su vacunación y se le está dando la información general de esta vacuna”, destacó el doctor Cristian Toledo, director general de vigilancia para la Salud.

Tras haberse vacunado, en 21 días deben recibir una nueva dosis de esta vacuna rusa con lo que completan el proceso de inmunización contra la Covid-19.