Desarrollan congreso de mujeres futbolistas en Managua

Foto: Congreso de mujeres futbolistas en Managua / TN8

Celebrando el mes de la mujer, en Managua se realizó un congreso de mujeres futbolistas, quienes se comprometieron a ser mejores cada día y de paso reconocieron el apoyo que se les brinda desde las diversas instancias del Gobierno para promover este deporte.

Nicaragua promueve las diversas disciplinas del deporte, entre ellas el fútbol que no solo lo practican los hombres sino las mujeres de todas las edades.

Jessica Leiva, Ministra de la Mujer, celebró los logros que han obtenido en Nicaragua las mujeres, quienes desde diversos espacios han cosechado muchos éxitos.

"Nuestras mujeres a nivel nacional están dando mucho de qué hablar, por ejemplo el Real Estelí se posicionó en este último campeonato, además la UNAN-Managua y otros equipos, de otras partes del país, es decir la mujer nicaragüense en todas partes se está involucrando cada vez más sobre todo en el fútbol como una herramienta para el desarrollo personal", manifestó Leiva.

Las homenajeadas son futbolistas activas que tiene Nicaragua, quienes agradecieron por este reconocimiento que se les brindó en el mes de la mujer.

Logros en el fútbol femenino

"Pues nosotros como mujer hemos logrado mucho, sobre todo en el fútbol, ya que a nosotros nos tenían como reprimidas en el fútbol, por lo menos hemos tenido bastantes campeonas nacionales, hemos subido de nivel y hemos obtenido logros. En el fútbol hemos subido cada vez más y hemos tenido campeonatos en la sub-20, en pre-mundiales, hemos tenido en la sub-17, en pre mundiales", manifestó Nancy Castellón Tercero, defensa del equipo de futbol Managua FC.

"No solamente haciendo una labor en el fútbol, sino que estamos estudiando, no solamente nos estamos quedando ahí, nos estamos proyectando en un futuro maravilloso con la preparación que es muy importante para salir al mundo y gracias también a muchas personas que nos han ayudado como el Gobierno. A mí en mi caso me han becado en la UPOLI (Universidad Politécnica), que es muy maravilloso¨, resaltó Yahara Salmerón, portera del equipo Real Estelí.

Estas celebraciones se desarrollan en diversas partes de Nicaragua, como un homenaje a las mujeres nicaragüenses por sus aportes a la sociedad.